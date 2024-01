Arquidiocese de São Paulo reage à tentativa de CPI contra padre Júlio: "Perplexidade"

Câmara de SP quer CPI para apurar atuação do padre Julio Lancelloti Crédito: Jose Cruz/Agência Brasil

A Arquidiocese de São Paulo se manifestou nesta quinta-feira, 4, sobre a investigação que deve ser aberta, a partir de fevereiro, contra o padre Júlio Lancellotti, por meio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Em nota, o arcebispado afirma que vê com "perplexidade" as notícias veiculadas sobre o caso e sai em defesa do religioso. "Perguntamo-nos por quais motivos se pretende promover uma CPI contra um sacerdote que trabalha com os pobres, justamente no início de um ano eleitoral", questiona. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O comando paulistano da Igreja Católica destaca ainda que padre Júlio "não é parlamentar", mas "vigário episcopal da Arquidiocese de São Paulo 'para o Povo da Rua' e exercer o importante trabalho de coordenação, articulação e animação dos vários serviços pastorais voltados ao atendimento, acolhida e cuidado das pessoas em situação de rua cidade".

O vereador do União Brasil conta que o pedido de requerimento para a abertura da CPI foi apresentado no fim do ano passado com 25 assinaturas, mas que hoje a medida já conta com o apoio de 30 vereadores. O regimento interno da Câmara estabelece o mínimo de 18 assinaturas para a instalação de uma CPI. Ele ainda esclarece que duas entidades serão prioridade nas investigações conduzidas pela comissão: o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, conhecida como Bompar, e a Craco Resiste. As duas atuam junto à população em situação de rua e dependentes químicos no centro de São Paulo, assim como o padre Júlio Lancellotti, que já foi conselheiro do Bompar. "Os dependentes químicos precisam de programas de tratamento de alta qualidade para ajudar a superar o vício. Uma CPI pode avaliar a eficácia dos programas oferecidos pelas ONGs, determinando se elas estão alcançando os resultados desejados, pois em algumas situações, pode haver preocupações éticas, como a exploração de dependentes químicos", justifica Rubinho, no pedido de abertura da CPI.

Esquerda rechaça CPI A proposta de Rubinho Nunes para investigar o padre Júlio Lancellotti tem gerado embates nas redes socais, com personalidades e entidades ligadas à esquerda criticando a abertura da CPI das ONGs. Em ano eleitoral, o trabalho da comissão pode influenciar as campanhas na capital, visto que Lancellotti é aliado do deputado federal e pré-candidato Guilherme Boulos (Psol), enquanto Rubinho apoio o projeto de reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). A União Nacional dos Estudantes (UNE) afirmou que "é inadmissível que no estado com o maior número de pessoas em situação de rua, aqueles que atuam para o acolhimento e garantia de seus diretos básicos sejam perseguidos e tratados como criminosos". A vereadora Luana Alves (Psol) classificou a abertura da comissão como uma "perseguição da direita" ao padre Júlio. "A direita quer instalar uma CPI na Câmara de SP para perseguir o Padre Júlio Lancelotti, por seu trabalho em defesa da população em situação de rua. Quem será o próximo alvo da direita conservadora? Jesus Cristo? São Francisco de Assis? Irmã Dulce?", escreveu em post no X (antigo Twitter).