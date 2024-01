Padre Júlio: entenda por que vereadores de São Paulo querem investigar sacerdote

De autoria do vereador Rubinho Nunes (União Brasil), o pedido inicial tem como foco duas entidades que realizam trabalho comunitário para a população de rua e os dependentes químicos da região da Cracolândia. São elas: o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto (Bompar) e no coletivo Craco Resiste.

Rubinho acusa o sacerdote de fazer parceiras com elas. O parlamentar informou ao O Globo que recebe "inúmeras denúncias" sobre a atuação de várias ONGs do Centro de São Paulo. Segundo ele, as entidades dão alimentos, mas não realizam o acolhimento das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"Existe uma chamada máfia da miséria para obter ganhos por meio da boa-fé da população e isso não é ético e nem moral. O padre Júlio é o verdadeiro cafetão de miséria em São Paulo. A atuação dele retroalimenta a situação das pessoas. Não é só comida e sabonete que vai resolver a situação", disse.

O vereador já criticou o padre publicamente em outra ocasião. No último dezembro, Nunes convocou o padre a depor na Frente Parlamentar em Defesa do Centro. "As ONGs e demais cafetões da miséria vão ter que se explicar", afirmou. A ação comoveu políticos de esquerda que criticaram a atitude do parlamentar, como a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.