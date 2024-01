PGR cita suspeita de corrupção de Ramagem na Abin sob Bolsonaro em caso de software espião

A ferramenta foi utilizada por agentes para monitorar opositores e críticos do ex-presidente do Brasil. "Há indícios de prática de concessão e de corrupção ativa de Eduardo Izycki e Rodrigo Colli e de corrupção passiva pelo ex-diretor-feral da Abin Alexandre Ramagem", afirma a PGR.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) citou suspeitas de que o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro, deputado federal Alexandre Ramagem (PL), se corrompeu a fim de evitar divulgação de informações sobre o uso irregular do software de espionagem israelense First Mile durante sua gestão.

As informações sobre o amigo pessoal da família de Jair Bolsonaro foram usadas na apuração para deflagrar, em 20 de outubro, a Operação Última Milha. Na ocasião, a Polícia Federal prendeu oficiais da Abin e servidores foram afastados. Eles são suspeitos de participarem da compra e do uso do software, que é pode monitorar a geocalização de celulares.

Ramagem, no entando, não foi alvo da operação, mas é citada no inquérito relatado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em resposta à Folha de S.Paulo, a assessoria do deputado afirmou que "representou na Polícia Federal" para conseguir informações sobre os apontamentos da reportagem.

Entenda

A utilização do FirstMile tornou-se conhecida após O Globo revelar que dois servidores da agência envolvidos em suposta fraude licitatório no Exército citaram, no processo que seriam demitidos, o uso do software pela Abin.

No mesmo dia, ambos foram presos na operação da PF e demitidos. Eles são suspeitos de coerção por utilizarem conhecimento sobre o manuseio da ferramenta espiã com intuito de evitar demissão em processo disciplinar interno. Nessa situação, Izycki e Colli eram investigados por atuarem em licitação do Exército usando empresa em nome de parentes.

"Cientes do uso indevido do sistema First Mile para fins alheios a missão institucional da Abin provocaram o ex-diretor-geral, Alexandre Ramagem, a retardar o julgamento do PAD 03/2019", explica a PGR.