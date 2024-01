Prefeito Sarto não aparece no Aterro em noite de virada de ano eleitoral

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) Crédito: FÁBIO LIMA

Acompanhar a virada de ano dos políticos no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, foi tarefa difícil. O prefeito José Sarto (PDT), por exemplo, não apareceu mesmo a Capital cearense sendo a cidade mais buscada para passar o Réveillon no Brasil. No início da noite deste domingo, 31, ainda houve a esperança de encontrá-lo em algum dos espaços vip oferecidos pela festa. Mas, à imprensa, permitida entrada apenas em sua sala e ao ambiente destinado às pessoas com deficiência (PCDs). Atravessei, então, o corredor que fica colado ao palco, habitado por fotógrafos, pessoas com pulseiras vips e seguranças. Do outro lado da festa, mais próximo ao mar, encontrei rostos conhecidos do parlamento municipal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Base da gestão Sarto estava presente. O recém-vice líder do governo, Carlos Mesquita (PDT), e o vereador Adail Júnior (PDT) estavam por lá. Vi quando entraram numa porta que dava acesso à parte de trás do palco, da qual eu não tinha acesso com o crachá de imprensa.

Play

Para o vereador, o maior prejudicado nesse embate é o fortalezense. "Acho que a cidade de Fortaleza perde muito com isso. Governador Elmano [de Freitas], em alguns momentos, tem sido injusto com a cidade de Fortaleza. A população de Fortaleza perde significativamente". Acompanhado da esposa Giselle Bezerra, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) também esteve na festa, onde acompanhou o show da cunhada, a cantora Giovana Bezerra, uma das primeiras a se apresentar na noite de domingo. Aliado de José Sarto, o ex-ministro também interagiu com alguns dos influencers presentes. Nas redes sociais, publicou vídeo cantando com Giselle trecho da canção "Sujeito de sorte", de Belchior. "Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro / Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro".