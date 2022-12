Nova eleição para prefeito de Pacujá é marcada para 5 de fevereiro

O município de Pacujá terá novas eleições suplementares no dia 5 de fevereiro, assim como Iguatu, por causa da cassação do prefeito Raimundo Rodrigues de Sousa Filho (PDT), e do vice-prefeito José Silva de Abreu, eleitos em 2020. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) definiu a data da eleição.

Os políticos tiveram as cassações confirmadas no dia 24 de outubro deste ano pelo TRE-CE. A investigações da operação "mensalinho" analisaram dados de aparelhos celulares e apontaram “(…) esquema envolvendo captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico por parte do candidato a prefeito Raimundo Rodrigues de Sousa Filho, seu vice José Silva de Abreu, vereadores de seu partido e familiares, em troca de vários benefícios aos eleitores, tais como: compra de passagens aéreas, entrega de materiais de construção, depósito de valores, entrega de dinheiro em espécie, dentre outros (…)”.

Os autos do Recurso Eleitoral nº 0600437-74.2020.6.06.0079 mencionam pedidos de voto em troca de benefícios, tais como: compra de passagens aéreas, entrega de materiais de construção, depósito de valores e entrega de dinheiro em espécie.

Além deles, os vereadores Francisco Antônio de Oliveira Júnior, Lincélica Maria Ribeiro, Washington Luís Alcântara e Braz Rodrigues Alves também foram cassados por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio.



O prefeito e vice-prefeito de Iguatu, Ednaldo de Lavor Couras e Franklin Bezerra da Costa, também foram cassados por abuso de poder político.

