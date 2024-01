O POVO News: Morte de PC Siqueira alerta para discussão sobre saúde mental

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 28. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a repercussão da morte do youtuber Paulo Cezar Goulart, o PC Siqueira, pioneiro da plataforma no Brasil .

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a decisão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad , em propor a reoneração gradual da folha. A Medida Provisória (MP) sobre o assunto deverá substituir a desoneração total, passando a oferecer uma isenção fiscal somente sobre o primeiro salário mínimo recebido pelo trabalhador.



O episódio comenta sobre a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT) para discutir o Novo Ensino Médio. Alckmin disse, nesta quinta-feira, 28, que vai conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para acelerar a aprovação do projeto que atualiza as normas do ensino médio.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO



