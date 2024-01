Lula pede que Hang pague R$ 100 mil de indenização por faixas que o chamavam de "ladrão"

A ação judicial movida por Lula decorre de um movimento realizado durante a temporada de verão de 2019-2020 nas praias catarinenses. No período, o empresário financiou aviões que carregavam faixas com frases contra Lula.

“Lula ladrão, seu lugar é na prisão" e "Lula cachaceiro devolve meu dinheiro" foram as frases propagadas pelas aeronaves. A defesa do chefe do Executivo abriu um processo contra o empresário por considerar que a atitude “macula diretamente a imagem e honra” de Lula e solicitou uma indenização no valor de R$ 100 mil.

A solicitação do processo se deu em 2019, após o dono da Havan afirmar, em sua conta oficial no X, antigo Twitter, que havia patrocinado voos com mensagens “patriotas” que circulavam no litoral de Santa Catarina.

O recurso, cujo relator é o desembargador Flávio André Paz de Brum, está na 1ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).

Em primeira instância, o TJSC alega que, por ser uma pessoa pública, o presidente está passível de críticas. O juiz Rafael Espindola Berndt, da 2ª Vara Cível da Comarca de Navegantes, destaco o direto de Hang de fazer críticas políticas. “Em que pese o tom jocoso adotado, não verifico o transborde do direito de crítica e manifestação do réu, o qual insurgiu-se contra a atuação política do autor”, decidiu o juiz.

