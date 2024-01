Após deixarem governo, Bolsonaro e Michele receberam mais de R$ 500 mil do PL em 2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua esposa, Michelle Bolsonaro , receberam mais de R$ 500 mil do Partido Liberal , sigla pela qual o ex-mandatário disputou às eleições presidenciais de 2022. O casal passou a integrar a cúpula da legenda no início do ano, pouco depois de deixarem a gestão.

O Fundo Eleitoral brasileiro foi criado em 2017, após a proibição de doações de pessoas jurídicas com o intuito de financiar campanhas eleitorais, estabelecida por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

As duas legendas se uniram no último dia 22, na sessão do Congresso Nacional, para aprovar a Lei Orçamentária Anual (LOA). Ambos os partidos defenderam que o valor destinado às eleições municipais de 2024 deveria ser de R$ 4,96 bilhões, previsto no relatório do projeto.

O PL é um dos partidos mais beneficiados pelo fundo partidário. A legenda já somou 141.072.720,75 em recursos disponíveis para gasto neste ano, sendo mais de 99% originários do Fundo Eleitoral brasileiro, o fundão. Já no ano, o partido declarou ter, até o momento, R$96.882.198, 78 em despesas.

O montante foi incluído no Orçamento de 2024 pelo deputado Luiz Motta (PL-SP), relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o ano que vem. O projeto, encaminhado pelo Poder Executivo no primeiro semestre, destinava R$ 940 milhões para o Fundo. O parlamentar, no entanto, multiplicou o valor para R$ 4,96 milhões.

Conforme uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o fornecimento do Fundo Eleitoral para as eleições municipais atende aos seguintes critérios:

2% são distribuídos igualmente entre os partidos registrados;



35% consideram a votação de cada sigla que teve ao menos um deputado eleito na última eleição para a Câmara Federal;



48% consideram o número de deputados eleitos por cada sigla na última eleição, sem considerar mudanças de partido ao longo da legislatura;



15% levam em conta o número de senadores eleitos e os que estavam na metade do mandato na última eleição.

De acordo com dados coletados no início da legislatura de 2023, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, é a maior bancada da Câmara dos Deputados, com cerca de 99 deputados federais eleitos no pleito de 2022.