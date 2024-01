Invasões de terra no governo Lula superam número de toda gestão Bolsonaro, diz CNA

Um levantamento realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) mostrou que o número de invasões de terra registradas nos primeiros 12 meses da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) superou o total contabilizado em quatro anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa aponta que, de janeiro a dezembro deste ano, foram registradas 72 invasões de terras públicas e privadas em todo o Brasil, ante 23 que haviam sido registradas em 2022, último ano do governo Bolsonaro.

Somando os quatro anos de governo Bolsonaro (2019-2022), a CNA mapeou 62 ocupações de terra durante todo o governo do opositor de Lula, ou seja, dez a menos que o verificado no primeiro ano da atual administração petista.