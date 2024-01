Capelli comemora queda no número de homicídios e de registros de posse de armas

O secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, comemorou a redução no número de homicídios, 3,26%, e de registros de posse de armas de fogo, 74%, no primeiro ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Já considerando todo o trabalho feito, a gente está tendo reduções nos índices de violência no Brasil, isso demonstra que estamos no caminho certo e eu tenho muita confiança que isso é apenas o começo. Se no primeiro ano de reorganização nós já temos esses resultados, tenho muita confiança que teremos resultados muito mais expressivos nos próximos anos”, disse em entrevista ao programa O POVO News nesta quarta-feira, 28.

Acompanhe trecho da entrevista: