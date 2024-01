PL de Bolsonaro e PT de Lula serão os mais beneficiados com fundão bilionário

Dinheiro, Real, moeda brasileira Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O Congresso Nacional aprovou o Orçamento de 2024, que amplia o fundo eleitoral para as eleições de 2024 para R$ 4,9 bilhões. Com isso, o Partido Liberal (PL) do ex-presidente Jair Bolsonaro será o mais beneficiado pelo Fundão Eleitoral bilionário. Em seguida, vem o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As duas legendas se uniram na sexta-feira, 22, na sessão do Congresso Nacional, para aprovar a Lei Orçamentária Anual (LOA). Ambos os partidos defenderam que o valor destinado às eleições municipais de 2024 deveria ser de R$ 4,96 bilhões, previsto no relatório do projeto. O Fundo Eleitoral brasileiro foi criado em 2017, após a proibição de doações de pessoas jurídicas com o intuito de financiar campanhas eleitorais, estabelecida por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

O montante foi incluído no Orçamento de 2024 pelo deputado Luiz Motta (PL-SP), relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o ano que vem. O projeto, encaminhado pelo Poder Executivo no primeiro semestre, destinava R$ 940 milhões para o Fundo. O parlamentar, no entanto, multiplicou o valor para R$ 4,96 milhões. Conforme uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o fornecimento do Fundo Eleitoral para as eleições municipais atende aos seguintes critérios: 2% são distribuídos igualmente entre os partidos registrados;



35% consideram a votação de cada sigla que teve ao menos um deputado eleito na última eleição para a Câmara Federal;



48% consideram o número de deputados eleitos por cada sigla na última eleição, sem considerar mudanças de partido ao longo da legislatura;



15% levam em conta o número de senadores eleitos e os que estavam na metade do mandato na última eleição. De acordo com dados coletados no início da legislatura de 2023, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, é a maior bancada da Câmara dos Deputados, com cerca de 99 deputados federais eleitos no pleito de 2022. Em seguida está o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que elegeu 68 deputados em 2022. A sigla faz parte da Federação Brasil da Esperança, que reúne o PCdoB e o PV. O bloco tem, ao todo, 81 parlamentares.

Depois das duas legendas, os partidos mais numerosos na Câmara dos Deputados são o União (59), PP (47), MDB (42) e PSD (42). Fundão é aprovado no Congresso O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira, 22, último dia do ano legislativo, o Orçamento de 2024 com fundo eleitoral com valor de aproximadamente R$ 4,9 bilhões para financiamento das eleições no ano que vem.

A cifra é recorde para uma campanha pelo comando do Poder Executivo nos municípios. O texto vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O valor de R$ 4,9 bilhões é equivalente ao que foi utilizado na eleição presidencial, de governadores, deputados e senadores no ano passado. Na eleição municipal de 2020, o chamado "fundão" chegou a R$ 2 bilhões. A disputa pelo valor do fundo virou um impasse na votação do Orçamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou a dizer a aliados que R$ 2 bilhões não foram suficientes para bancar as campanhas municipais na eleição de 2020, sugerindo apoiar uma quantia maior.