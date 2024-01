O POVO News: acompanhe entrevista exclusiva com Ricardo Capelli

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha as ameaças que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu por meio das redes sociais . Na postagem, segundo o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, o autor citava um "rifle de precisão" e a realização de uma vaquinha para a contratação de um mercenário.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 27. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a entrevista exclusiva com o secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula, Ricardo Capelli .

A edição comenta sobre o caso da morte de Jéssica Canedo, vítima de fake news divulgadas pela página de fofoca "Choquei". O episódio debate se o perfil de fofocas deve ou não ser responsabilizado pela morte da jovem, e sobre a regulamentação das redes sociais.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute como será o funcionamento do Fundo Eleitoral Brasileiro, o Fundão. Com a aprovação do Orçamento de 2024, o Partido Liberal (PL) do ex-presidente Jair Bolsonaro será o mais beneficiado pelo Fundão Eleitoral bilionário. Em seguida, vem o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



A edição comenta sobre os protestos na Argentina contra o presidente eleito, Javier Milei. Este será o terceiro movimento sob a vigilância do protocolo antibloqueios. A manifestação é contra o megadecreto que flexibiliza o vínculo empregatício e enfraquece o poder dos sindicatos.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

