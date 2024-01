Haley Filho tomará posse como procurador-geral de Justiça no dia 5 de janeiro

HALEY FILHO foi indicado por Elmano à PGJ Crédito: Divulgação/MPCE

O novo procurador-geral de Justiça (PGJ) do Ceará, Haley de Carvalho Filho, tomará posse como chefe do Ministério Público do Estado (MPCE) para o biênio 2024/2025 no próximo dia 5 de janeiro. Em ofício enviado na terça-feira, 26, Manuel Pinheiro Freitas, atual PGJ, confirmou que a solenidade está marcada para às 17h, no auditório da sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situada na Av. General Afonso Albuquerque Lima, nº 130, Cambeba, Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O evento, presidido por Manuel, presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, deverá contar com a participação de integrantes do MPCE e autoridades.

Play