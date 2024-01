STJ autoriza quebra de sigilo bancário de governador do Rio após pedido da PF

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a quebra do sigilo bancário fiscal e telemático do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ). A decisão ocorre após pedido da Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Sétimo Mandamento.

O político é investigado pela PF por suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção. O órgão apura desvios em contratos do setor de assistência social do governo do Rio e pagamentos de propina dos funcionários públicos entre os anos de 2017 e 2020.