Lula participa da sessão de promulgação da reforma tributária e é celebrado por apoiadores

Ao chegar ao plenário do Congresso, que é o mesmo da Câmara, o presidente Lula ouviu cantos de 'Olê, olê, olá, Lula' e 'Lula guerreiro do povo brasileiro'.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou no período da tarde desta quarta-feira ao Congresso para acompanhar a promulgação da maior reforma tributária desde a ditadura militar. A emenda constitucional que muda a tributação sobre o consumo no País foi aprovada na última sexta-feira, 15, após mais de 30 anos de debate.

Antes, Lula foi à Presidência do Senado e cumprimentou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que já estavam lá reunidos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os relatores da reforma, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Eduardo Braga (MDB-AM), também estavam no local.

Bernard Appy, secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, e toda a equipe já estavam dentro do plenário da Câmara desde antes da sessão iniciar.

A cerimônia conta também com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.