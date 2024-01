VaiVem, a gratuidade em ônibus intermunicipais, começa ainda em dezembro

O governador Elmano de Freitas (PT) irá sancionar na segunda-feira, 11, a lei que garantirá gratuidade no transporte coletkivo intermunicipal, conhecido como VaiVem. Conforme o gestor, o benefício deve começar a valer ainda no mês de dezembro e os cartões que serão usados pelos benecificários já estão sendo confeccionados.

Na data, o governador irá também anunciar o cronograma de quais categorias serão contempladas inicialmente pelas duas passagens diárias. "Segunda-feira vamos nos encontrar para a sansão da lei e vou apresentar o cronograma por qual área nos vamos começar, por qual seguimento, mas efetivamente ainda em dezembro parte da população já terá direito a utilizar a passagem gratuita na região metropolitana", afirmou Elmano nesta sexta-feira, 8.

O gestor participou da entrega de equipamentos para a Perícia Forense do Ceará (Pefoce). O investimento do Governo do Ceará foi de R$ 15 milhões em materiais nas áreas de balística, informática e toxicologia.