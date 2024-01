Dias Toffoli suspende multa de R$ 10,3 bilhões prevista em acordo de leniência da J&F

A esposa do ministro, Roberta Rangel, é advogada da J&F. Ela advoga pela empresa no litígio contra a indonésia Paper Excellence acerca da adesão da Eldorado Celulose, inclusive assinando petições

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, suspendeu uma multa no valor de R$ 10,3 bilhões que a holding J&F aceitou pagar em seu acordo de leniência (leia na íntegra) firmado com o Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da Operação Greenfield.

A decisão foi publicada na manhã desta quarta-feira, 20, primeiro dia do recesso dos ministros da Suprema Corte, que segue até o dia 31 de janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro também autorizou que a holding reavalie, junto à Corregedoria-Geral da União (AGU), os anexos do seu acordo.