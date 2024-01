Nem todos falarão na reunião ministerial desta quarta-feira, diz Lula

O petista disse que, ao final do encontro, ele e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, retomarão a palavra. "Eu quero agradecer a vocês, de todo coração, a cada companheiro, a cada companheira; tem defeitos, que depois no final eu vou mostrar, algumas coisas que a gente tem que consertar", comentou.

Promulgação da reforma tributária

Lula disse, ainda, que a reunião no Palácio Planalto, deve acabar por volta das 15h. O horário de término coincide com a expectativa de o chefe do Executivo ir ao Congresso Nacional para a promulgação da reforma tributária nesta tarde.

Na segunda-feira, 18, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que Lula deve participar da cerimônia de promulgação da reforma tributária no Congresso Nacional. A expectativa no Palácio do Planalto é que o presidente deve comparecer.