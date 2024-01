O POVO News: Lula poderá excluir condenados pelo 8/1 dos indultos de Natal

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 19. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em excluir os condenados pelo 8/1 dos indultos de Natal . Os indultos consistem em extinção ou diminuição da pena de pessoas privadas da liberdade. Para comentar sobre, o O POVO News recebe o advogado criminalista João Victor Duarte Moreira .

O programa comenta sobre a apreensão de influenciadores digitais que divulgaram o Jogo Tigre. Desta vez, a Polícia Federal realizou sete prisões no Pará, por meio da Operação Truque de Mestre.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa resume o que foi apresentado no programa semanal Conversa com o Presidente desta terça-feira.

Além disso, a edição explica o lançamento do site e aplicativo "Celular Seguro", que promete bloquear telefones celulares que tenham sido subtraídos dos proprietários. O serviço busca evitar o acesso de criminosos a informações pessoais e contas bancárias cadastradas nos dispositivos.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO