Datena se filia ao PSB, partido que também pode receber grupo de Cid no Ceará

O apresentador José Luiz Datena se filiou ao PSB em uma cerimônia em Brasília, nesta terça-feira, 19. A solenidade contou com a participação do ministro Márcio França e do vice-presidente Geraldo Alckmin . Esta é a quinta vez que o jornalista articula disputar uma eleição. Nas demais vezes, ele desistiu no meio do processo.

Apesar de nunca ter concorrido a qualquer cargo político, o jornalista participa da política paulista desde 1992, quando se filiou ao PT. No entanto, em 2015 deixou a sigla e migrou para o PP para concorrer à prefeitura de São Paulo nas eleições de 2016.

No ano do pleito, contudo, deixou o partido após denúncias decorrentes da operação Lava Jato, alegando não estar confortável em concorrer por uma sigla com denúncias de corrupção.

O PSB também é a sigla preferida do senador Cid Gomes, ainda presidente do PDT no Ceará, e seus aliados. A expectativa era de que Cid anunciasse a filiação a um novo partido nesta segunda-feira, 18, o que não se concretizou. De acordo com o senador, a decisão de se filiar a um partido ainda este ano foi adiada para meados de janeiro de 2024.

Cid informou que pretende conversar com representantes do PSB e do Podemos. Ambos as siglas integram a base do governador Elmano de Freitas (PT).

