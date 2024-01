Piso da Enfermagem: sindicato define nova decisão do STF como "ataque cruel e covarde"

Nova decisão do STF manteve 44 horas semanais de trabalho para a categoria e regionalizou decisão sobre o pagamento dos profissionais no setor privado

Sobre a definição para os empregados do setor privado, o STF ainda determinou que em caso de falta de acordo deve ser instaurado obrigatoriamente um dissídio coletivo — abertura de processo na Justiça do Trabalho. Outro ponto relevante é a autorização da redução salarial dos profissionais, nos casos de redução de jornada de trabalho.

O presidente do Sindsaúde Ceará, Quintino Neto , afirmou que a manutenção de 44 horas semanais “resulta na redução dos valores do piso, posto que não existe jornada de 44h no serviço público”.

Os ministros decidiram por manter 44 horas semanais de trabalho para a categoria como base integral do piso salarial, assim como regionalizar a decisão sobre o pagamento dos profissionais no setor privado — dessa forma, o valor do piso salarial deve ser definido por um acordo entre a categoria e as empresas privadas.

“Diante disso, percebe-se um ataque prejudicial e covarde à categoria por parte do STF, que historicamente tem se posicionado contra os interesses dos trabalhadores em prol daqueles que detêm poder econômico no país”, completa.

“O Supremo Tribunal Federal, ao impor negociação coletiva obrigatória, ofende o direito de livre negociação previsto na própria Constituição Federal”, critica o sindicato, acrescentando que “é relevante destacar que, no Ceará, já houve tentativas por parte dos empregadores de propor a implantação do piso parceladamente, em até 36 vezes, já rejeitada pela categoria”.

O presidente do sindicato ainda contou que a associação está em busca de se reunir com entidades estaduais e nacionais, com objetivo de criar uma agenda nacional para “frear todos os ataques promovidos contra a enfermagem”.

Impacto no Ceará

Apesar da nova decisão, o presidente do Sindsaúde contou que os servidores públicos do Ceará possuem financiamento federal, em decorrência da Assistência Financeira Complementar da União, e que, por isso, no estado já existe a “implantação do complemento do piso em todo o estado, mesmo diante das decisões preliminares do STF e AGU”.

(com Agências)