Futuro partidário do grupo de Cid: veja os prós e os contras de PSB e Podemos

CID GOMES com o grupo de aliados Crédito: AURÉLIO ALVES

Ainda sem bater o martelo para onde irão o senador Cid Gomes e o seu grupo aliado de cinco deputados federais, 14 deputados estaduais, ambos entre titulares e suplentes, e cerca de 45 prefeitos, os caminhos mais prováveis de filiação são PSB e Podemos. Cid se reuniu com o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, nesta quinta-feira, 14, e o encontro fortaleceu uma aproximação entre as partes. Em conversa com O POVO, um parlamentar afirmou que “há grandes chances” de a decisão ser pela sigla socialista. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Está na mão deles (PSB)”, disse. Segundo conta, o PSB pediu, porém, um tempo para organizar e encontrar formas de acomodar todos do grupo cidista, o que será resolvido ainda em conversas internas.

Play