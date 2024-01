Em busca de um partido, Cid se encontra com Carlos Siqueira, presidente do PSB

Em busca de um partido para filiar a si e aos que integram seu grupo político, o senador Cid Gomes teve encontro com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. A sigla socialista está no radar do senador, que não ficará mais no PDT, assim como o Podemos e o PDR, este a fusão do PTB com o Patriota. O ex-governador do Ceará se filiará a um novo partido acompanhado de cinco deputados federais, 13 deputados estaduais e cerca de 45 prefeitos.

"Recebi com satisfação a visita do senador Cid Gomes, uma personalidade de destaque na política tanto do nosso querido estado do Ceará, quanto no cenário nacional. Sua gestão como governador do Ceará, de 2007 a 2014, foi marcada por importantes avanços, sobretudo nas áreas de educação e infraestrutura, refletindo seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos cearenses", escreveu Siqueira em extensa legenda publicada ao lado de foto com Cid Gomes.