Dino e Gonet são aprovados na CCJ do Senado para STF e PGR, respectivamente

O ministro da Justiça, Flávio Dino, e o subprocurador da República, Paulo Gonet, foram aprovados nesta quarta-feira, 13, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CJJ) do Senado. A votação segue para o plenário da Casa Legislativa.



Dino foi aprovado com 17 votos a favor, contra 10 contra, para o cargo no Supremo Tribunal Federal (STF). Já Gonet foi aprovado com 23 votos a favor, com 4 contra, para o cargo de Procurador Geral da República.