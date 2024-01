Conselho de Ética da Câmara arquiva processo contra André Fernandes

Conforme a representação do PT, o deputado teria falado, em "tom jocoso", que "a raça devia ser de ‘boi'"

No dia 30 de agosto, o Conselho abriu um processo para apurar a conduta do deputado cearense.

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados arquivou, nesta quarta-feira, 13, uma ação contra o deputado federal André Fernandes (PL). O processo em questão foi apresentado pelo PT em julho deste ano ( leia na íntegra ). Nele, o partido acusa Fernandes de ter cometido racismo durante um debate sobre Reforma Tributária no plenário da Casa .

“Só que, o deputado que me antecedeu, que é do Partido dos Trabalhadores, disse que o gênero era gênero alimentício, e eu disse ‘se ele tá dizendo que o gênero é alimentício e na mesma linha tem raça, a raça é o que, de boi?’, uma pergunta”.

“A bancada evangélica encontrou ali no texto que, dentro da reforma tributária, teria algo relacionado à etnias, gênero e raça, e o deputado Rogério Correia (PT-MG) disse que a oposição que estava debatendo estava com ‘fake news’, porque, na verdade, aquele gênero que se tratava no texto era gênero alimentício”, seguiu.

Na defesa desta quarta-feira, 13, André Fernandes relembrou o caso e afirmou que a fala foi proferida no momento em que a bancada evangélica, da qual ele faz parte, estava questionando um termo escrito no texto da Reforma Tributária.

À época em que foi instaurada a ação contra Fernandes, o relator deveria emitir um parecer liminar para verificar se havia indícios suficientes para continuar com a investigação ou se o caso deveria ser arquivado.

A decisão contou com 12 votos favoráveis e nenhum contrário ao parecer preliminar do relator, deputado federal Gutemberg Reis (MDB).

“Nesse texto que chegou ontem, já ali à noite, quando tratava de 'gênero', na verdade, era 'gênero alimentício'. Senhor Presidente, na mesma linha também tinha 'raça'. Se o gênero era alimentício, então a raça deve ser de boi", disse Fernandes no dia 6 de julho, em alusão a fragmento do texto da reforma que abordava a racialização e desigualdade social.

No discurso, Fernandes alfinetou a assessoria da Casa Parlamentar, alegando que o responsável pelo setor teria aumentado o volume da televisão do meio pro final do discurso.

“Eu entendo que, naquele momento, a assessoria que deveria estar ali no gabinete, talvez ligou a televisão ou aumentou o volume do meio pro final e aí levantaram essa questão de ordem e fizeram esse processo no Conselho de Ética”, disse.

