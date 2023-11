Ação contra André Fernandes por racismo será votada nesta quarta-feira

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) será alvo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 8, por supostamente ter proferido falas racistas no contexto da votação da reforma tributária. O parecer que aponta quebra de decoro receberá análise preliminar. O relator do caso é o deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ), que não divulgou o teor do texto.

Em 6 de julho deste ano, Fernandes e demais membros da bancada evangélica da Casa se opuseram a trechos do texto do projeto, segundo os quais a nova lei estabeleceria hipóteses de devolução de contribuição previstas a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, gênero ou raça.