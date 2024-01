Conselhão MP exige identificação de quem pede acesso a salários de procuradores

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) baixou uma resolução que exige que todo cidadão se identifique para acessar dados sobre a remuneração de promotores, procuradores e servidores do órgão, a pretexto de suposta "garantia da segurança e da vedação ao anonimato". A medida pode se tornar o primeiro grande desafio do subprocurador-geral Paulo Gonet caso confirmada a sua escolha para o cargo de procurador-geral da República. Ele está sendo sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta-feira, 13. O PGR também preside o "Conselhão".

A exigência de identificação para acesso aos dados de remuneração de procuradores e promotores é considerada um "gravíssimo retrocesso" pela Transparência Brasil, que destaca como os subsídios são parte significativa da despesa dos Ministérios Públicos. Segundo a entidade, até outubro, o Ministério Público da União já pagou esse ano ao menos R$ 957 milhões em salários e R$ 273 milhões em benefícios.

A entidade cobra do subprocurador-geral da República Paulo Gonet - que passa por sabatina no Senado na manhã desta quarta após ser indicado à Procuradoria-Geral da República - um compromisso com a promoção da transparência no MP, com a condenação pública da aprovação da medida, assim como a adoção de medidas para revogação da mesma, caso seja alçado ao cargo máximo do Ministério Público Federal.