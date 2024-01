Suprema Corte do Texas nega aborto a mulher sob risco de morte que deixa o estado

A Suprema Corte do Texas anulou na segunda-feira (11), após uma suspensão prévia, uma decisão judicial que permitia o aborto a uma mulher com uma gravidez que colocava sua vida em risco, poucas horas depois de seus advogados anunciarem que ela deixou o estado para interromper a gravidez.

Kate Cox, grávida de 21 semanas, recebeu a confirmação de que seu feto tem uma anomalia genética, a trissomia 18 completa, o que significa que provavelmente morreria no útero ou, no máximo, viveria poucos dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kate, de 31 anos, seu marido e seu médico processaram o Texas na semana passada e inicialmente um juiz do condado de Travis concedeu o direito ao aborto. Mas o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, recorreu à Suprema Corte do estado, que suspendeu e depois anulou a decisão.