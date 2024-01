Milei revoga regra sobre nepotismo e dá cargo no governo à irmã

Mudança em decreto para abrir espaço à nomeação de parentes foi um dos primeiros atos da gestão do presidente da Argentina

Karina foi nomeada na tarde de domingo, 10, ao lado de outros nove ministros e outros funcionários. Milei se emocionou ao nomear Karina. A revogação do decreto foi publicada nesta segunda-feira, 11.

Karina assume a função entre as mais próximas do presidente, responsável por auxiliar o chefe de Estado na concepção de políticas públicas, além de atribuições formais ligadas diretamente ao cotidiano do presidente.

Quem é Karina Milei

Karina Milei, de 52 anos, é a irmã mais nova de Javier e coordenou a campanha. Ela é cartomante econforme o jornal La Nación, ele recorre à leitura de tarô para avaliar em quem pode confiar. É chamada por ele de "o chefe" — no maculino mesmo.

Conforme a imprensa argentina, é considerada a única capaz de acalmar o irmão em momentos de tensão. Em 2022, Milei declarou em entrevista ao canal LN+ que Karina assumiria o posto de primeira-dama, caso ele vencesse a eleição presidencial realizada no último domingo, 19. "Acho que faria o papel de primeira-dama. Nem como chefe de gabinete, nem como secretária da presidência. Se você me perguntar sobre esses dois últimos, acho que não se encaixam (com ela)", disse Javier à época, numa visão que aparentemente mudou.

Ela é formada em Relações Públicas pela Universidade Argentina da Empresa (Uade) e também estudou confeitaria e artesanato. Antes de assumir o cargo na campanha de Javier, ela era responsável por gerir o patrimônio e a agenda de Milei.