Entre esperança e sacrifício, seguidores de Milei anseiam por mudança na Argentina

De diversos cantos da Argentina, milhares de pessoas viajaram, esperançosas, a Buenos Aires para assistir, neste domingo (10), à posse do ultradireitista Javier Milei, dispostas a aceitar o duro ajuste que o novo presidente lhes propôs para sair da crise econômica.

"Ele me deu esperança, me deu vontade de continuar no país. Não ter a expectativa de querer ir embora, me deu vontade de viver. Ter esperança e saber que o país vai evoluir, que se possa ver uma luz", disse à AFP Lautaro Santillán, estudante de engenharia da computação de 20 anos, que esperou por horas sua saída à esplanada do Congresso para ouvir seu discurso.

Na praça, destacavam-se bandeiras argentinas nas cores branca e azul, estendidas inclusive sobre carrinhos dos bebês, e também as do anarco-capitalismo, em amarelo e preto. Assistiram ao ato de adultos idosos em cadeiras de rodas a famílias inteiras com crianças pequenas. Homens usando máscaras de Milei com uma motosserra na mão, símbolo dos cortes que fará nos gastos públicos, passeavam pela multidão.