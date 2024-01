Javier Milei toma posse como novo presidente da Argentina

Javier Milei tomou posse como presidente da Argentina, na manhã deste domingo, 10, em cerimônia realizada no Congresso argentino. A vice-presidente, Victoria Villarruel também tomou posse. Milei recebeu a faixa e o bastão presidencial do antecessor, o peronista Alberto Fernández.

Milei quebrou o protocolo e discursou na escadaria em frente ao Congresso, para apoiadores que estavam no local. Ao seu lado estavam chefes de Estado e outras lideranças políticas. Entre os chefes de Estado estavam os presdientes do Uruguai, do Paraguai, do Chile, da Hungria e da Ucrânia.



O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) também estava ao lado de Milei durante o discurso. Bolsonaro e Milei compõem um grupo mais à direita que compartilha de certos ideais e muito se assemelham em discursos e posturas.