Entenda investigação contra Bolsonaro por molestar baleia em São Paulo

Jair Bolsonaro, ex-presidente Crédito: Samuel Setubal

Após envolver-se em um suposto caso de importunação a uma baleia jubarte, em São Sebastião, litoral de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será investigado pela Polícia Federal. De acordo com o documento divulgado pelo Ministério Público Federal (MPF), o ato foi cometido no fim de semana de 16 e 17 de junho deste ano. Na ocasião, Bolsonaro teria conduzido o veículo aquático para próximo do mamífero. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Contudo, a portaria de instauração de procedimento administrativo de acompanhamento da Procuradoria só foi publicada no Diário Oficial da União do Ministério Público Federal no dia 17 de novembro.