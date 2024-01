O POVO News: Maduro anuncia novo mapa da Venezuela e nomeia interventor de Essequibo

A edição também comenta sobre o afundamento do solo acima de mina da Braskem, em Maceió, e as articulações da CCJ sobre indicações de Lula

A edição comenta sobre o afundamento no solo acima da mina da Braskem , que mantém uma leve aceleração. A informação foi dada pela Defesa Civil de Maceió nesta terça-feira, 5. Na segunda, 4, o boletim apontava que o deslocamento vertical era de 0,26 centímetros por hora (cm/h) .

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 6. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o novo mapa da Venezuela. O anúncio do material geográfico foi dado pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, nesta terça-feira, 5, e inclui uma área incorporada da Guiana ao país . Para comentar a respeito, a edição conversa com o professor Leonardo Paz.

Seguindo a mesma linha, o episódio conversa com a bióloga e membro da coordenação do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem (MUVB), Neirevane Nunes.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a deliberação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sobre indicados para a Defensoria Pública da União (DPU) e acesso aos relatórios sobre Paulo Gonet e Flávio Dino. Ambos foram indicados aos respectivos cargos por Lula.

Além disso, a edição explica os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acerca da probreza no Brasil. Os índices mostram que cerca de 67,8 milhões de brasileiros estavam abaixo da linha de pobreza em 2022. No entanto, houve redução relevante em relação a 2021.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

