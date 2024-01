Vereadora de Fortaleza pede indenização de R$ 52 mil por ser chamada de "mentirosa"

A vereadora Estrela Barros (Rede) entrou com um processo na Justiça pedindo indenização de R$ 52 mil após ser chamada de “mentirosa” por uma moradora do bairro Pirambu, em Fortaleza. Em vídeo publicado nas redes sociais, Aurinete de Oliveira afirma estar desempregada e não ter condições de pagar o valor cobrado.

O imbróglio teria começado após a vereadora entrar com um projeto de indicação na Câmara Municipal para a instalação de banheiros públicos no entorno da Areninha do Pirambu, onde funciona o projeto Mulheres Empreendedoras. Aurinete, no entanto, alega que a autoria da proposta é de “um grupo de mulheres que luta há 22 anos na comunidade” e que a parlamentar “nunca ouviu" as demandas delas.