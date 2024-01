Elmano e aliados do governo reagem às críticas a Jade Romero: "ataques misóginos"

Nomes de peso do governo estadual reagiram às críticas feitas à vice-governadora Jade Romero (MDB) após ela se tornar alvo de ataques de vereadores de Fortaleza aliados do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e do atual José Sarto (PDT).

Em entrevista à coluna do jornalista Carlos Mazza, do O POVO, na última sexta-feira, 1º de dezembro, Jade rebateu as críticas feitas por RC às áreas de segurança e saúde do Governo do Estado e disse que o pedetista “ainda não saiu” do papel de candidato.

Os vereadores Lúcio Bruno (PDT) e Adail Júnior (PDT) afirmaram nessa terça-feira, 5, na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) que Jade é “menina de recados” e “garganta de aluguel”. As falas ganharam rápida repercussão no grupo governista, que classificou as declarações como “misógina” e “machista”.