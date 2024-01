MP pede cassação de conselheira tutelar do Crato acusada de chamar criança de "macaco"

O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu a cassação de uma conselheira tutelar acusada de praticar injúria racial contra uma criança. Eleita em 2023, Vanessa Lima Santos teria chamado uma criança de “macaco”. A Ação Civil Pública foi ingressada na última terça-feira, 28, por meio da 4ª Promotoria de Justiça do Crato.

De acordo com a denúncia, a conselheira teria praticado o crime durante conversa em aplicativo de mensagens com o pai do menino. Para o órgão ministerial, Vanessa não apresentou idoneidade moral, requisito previsto em artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

