Eleição em Alto Santo: veja os vereadores eleitos e o resultado completo

As eleições suplementares são para definir toda uma nova Câmara Municipal . Os vereadores eleitos em 2020 foram cassados por fraude à cota de gênero praticada por PSD e PDT , partidos que tinham 7 de 11 vereadores. Os votos válidos anulados corresponderam a 57,21% do total .

Tânia Saldanha, agricultora, disse que votou por não ter opção. "Eu vim votar porque é obrigado. Eu não gosto de votar não, não vou mentir". Ela disse que os candidatos não fazem jus ao voto. "Não merece não, porque a gente só tem valor no dia das eleições. No dia de votar, aí a gente tem valor". Sobre o motivo da eleição suplementar, ela demonstrou desconhecer. "Não sei dizer não, dessa parte aí eu não sei nem falar".

O POVO conversou com eleitores do município e constatou que muita gente não sabia a razão da nova votação. "Todo mundo ficou assim, triste. Se teve fraude, sei lá. A gente não entende muito bem disso aí não, viu", disse a dona de casa Antoniete Sousa. Ela disse que votou pelas relações de proximidade. "É pela amizade, né, A gente gosta da pessoa, a gente vai ajudar".

Políticos

A vereadora Maria Genileuda (PDT), ex-vice-prefeita da cidade, afirmou ao O POVO que sentiu que seus eleitores foram injustiçados. Ela obteve 737 votos em 2020, número que fez dela a mais votada no Município. Ela admite que, no contexto de uma campanha, é difícil voltar os olhos para questões burocráticas. "A gente esquece, deixa nas mãos de pessoas que por irresponsabilidade, não fazem o correto", disse.

O prefeito José Joeni (PSD) afirmou que, como "filho" da cidade, não terá problemas para garantir maioria com a nova Câmara Municipal. "Nunca tive problema de trabalhar com o apoio da Câmara. Sempre a gente teve a maioria, eles conhecem meu trabalho, sabem que eu luto pelo bem desse município e graças a Deus tudo em paz." No último mês de outubro, o prefeito chegou a interromper sessão do Legislativo e discutir com parlamentar.

Anna Carolina Alencar, secretária de Eleições, Atendimento ao Eleitor e Cidadania do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) disse que a eleição transcorreu de modo tranquilo e que a experiência em Alto Santo dá ferramentas para o planejamento das eleições municipais de 2024, "mostrando que durante o processo eleitoral a gente prima pela segurança do eleitor, pela segurança do voto e a tranquilidade da municipalidade."