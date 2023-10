Prefeito invade sessão da Câmara de Alto Santo e bate boca com vereador; veja vídeo

Prefeito José Joeni se incomodou com discurso de vereador que o cobrava por investigações do MPCE em curso no município; bate-boca provocou suspensão da sessão

O prefeito de Alto Santo, José Joeni, invadiu neste sábado, sessão da Câmara de Vereadores do Município, localizado no Baixo Jaguaribe. Em transmissão divulgada pela página do Legislativo, é possível ver o momento em que o prefeito chega e interrompe discurso do vereador André Cabó (PP), o que acaba provocando a suspensão da sessão.

No momento da interrupção, o vereador discursava defendendo “maior qualidade” nos gastos do município, chegando a cobrar o prefeito por investigações do Ministério Público (MPCE) que estariam em curso no município. “Quero participar da sessão, se for possível. Responder as perguntas. Vamos agora nós dois aqui fazer uma acareação”, diz Joeni.

“Senta aí, colega prefeito, você está exaltado?”, responde o vereador, recebendo uma negativa do gestor. O parlamentar ainda tenta continuar o discurso, mas é novamente interrompido por gritos do prefeito, que falava sem um microfone. Diante do impasse, o vereador Levi Bessa, que presidia a sessão, acaba suspendendo os trabalhos.