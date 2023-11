Vereadora do Crato acusa colega de Câmara de agredi-la em sessão que discutia vaquejadas

A sessão da última segunda-feira, 6, da Câmara Municipal do Crato terminou em confusão, com acusações de violência física e verbal entre parlamentares e uma ativista do direito dos animais. A Casa debatia um possível retorno da realização de vaquejadas no município, no momento em que uma mulher chegou ao local e gritou com os vereadores.

Em meio ao conflito, a vereadora Mariangela Bandeira (PMN) disse ter sido agredida por seu colega de Câmara, Erasmo Moraes (Pros), que nega acusação. Os presentes afirmaram ter feito boletim de ocorrência sobre o caso.



É possível acompanhar a confusão que se formou quando a ativista entrou no plenário e gritou com os parlamentares. Alguns vereadores tentaram amenizar a situação, que acabou ficou mais tensa. Conforme os relatos, Erasmo tentou dar voz de prisão na mulher e retirá-la do local.