O POVO News: Dois homens são presos no Brasil suspeitos de ligação com o Hezbollah

Polícia Federal prendeu dois homens nesta quarta-feira, 8, acusados de ligação com o grupo libanês Hezbollah, que também está em conflito com Israel

Nesta quarta-feira, 8, a edição do O POVO NEWS explica sobre a Operação Trapiche da Polícia Federal, que prendeu dois homens suspeitos de ligação com o grupo extremista libanês Hezbollah. Além disso, a polícia realizou 11 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.

O programa tem apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, e abordará as principais notícias do dia.

