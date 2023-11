Hamas nunca aceitará governo fantoche em Gaza, afirma dirigente

Um líder do Hamas no Líbano afirmou, nesta segunda-feira (6), que o movimento islamista palestino permanecerá na Faixa de Gaza e não aceitará um governo fantoche no território que controla atualmente.

Israel anunciou que o objetivo de sua guerra em Gaza era "aniquilar" o Hamas, em resposta ao ataque brutal do grupo em 7 de outubro, que resultou na morte de mais de 1.400 pessoas em solo israelense, segundo as autoridades. Os bombardeios israelenses em retaliação causaram mais de 10.000 mortes no território palestino, de acordo com o Hamas.

"Para quem pensa que o Hamas vai desaparecer, o Hamas continuará enraizado na consciência [...] do nosso povo, e nenhuma força na Terra poderá aniquilá-lo ou marginalizá-lo", declarou o chefe do movimento no Líbano, Osama Hamdan, em uma coletiva de imprensa.