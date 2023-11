Guerra Israel-Hamas deixa mais de 10 mil mortos em Gaza, diz Hamas

Israel lançou intensos bombardeios na madrugada de domingo para segunda-feira no norte da Faixa e na Cidade de Gaza, nos quais morreram mais de 290 pessoas, segundo o Hamas, e pediu novamente aos civis que abandonem aquela parte do enclave, bombardeada incansavelmente em retaliação pelo ataque lançado em 7 de outubro.

No sul do enclave, onde milhares de civis se aglomeram para tentar fugir da guerra, o posto fronteiriço de Rafah foi reaberto depois de dois dias fechado, para permitir novas retiradas para o Egito.

Segundo o general Daniel Hagari, porta-voz do Exército israelense, os soldados que operam em Gaza dividiram o território em dois, "Sul de Gaza e Norte de Gaza". Os combates mais intensos ocorrem no norte, onde Israel diz que o "centro" do Hamas está localizado.

Um novo relatório oficial do Hamas informa 10.022 mortes, incluindo milhares de crianças, devido à campanha de bombardeios israelenses no território.

Os líderes das principais agências da ONU divulgaram uma declaração conjunta no domingo para expressar sua indignação com o aumento do número de vítimas.

Nesta segunda-feira, o Exército israelense acusou novamente o Hamas - considerado uma organização terrorista por Estados Unidos, União Europeia e Israel - de construir túneis sob hospitais, escolas e locais de culto para esconder combatentes e planejar ataques, uma acusação que o movimento islamita negou repetidamente.

Ao menos 30 soldados israelenses morreram desde o início da operação terrestre, segundo o Exército.

A guerra transformou bairros inteiros da Faixa de Gaza em campos de ruínas e causou o deslocamento de 1,5 milhão de pessoas dentro do território, segundo a ONU.

"A situação é muito difícil. Não tem pão, não tem água, nada, nem mesmo água salgada. Vimos cadáveres [na estrada], as crianças ficaram muito assustadas", disse Zakaria Akel, que fugia com a família para o sul, perto da fronteira com o Egito, onde centenas de milhares de pessoas vivem em condições muito precárias.

Esta fronteira foi parcialmente aberta em 21 de outubro para permitir o trânsito de comboios humanitários através da passagem de Rafah, a única que não está sob controle de Israel. Ao todo, 451 caminhões passaram até sábado, segundo a ONU.

O terminal abriu durante três dias na semana passada para permitir a saída de dezenas de palestinos feridos e de centenas de pessoas com passaporte estrangeiro, antes de o Hamas decidir fechá-lo novamente, após o bombardeio israelense contra um comboio de ambulâncias.

Nesta segunda-feira, seis veículos que transportavam palestinos feridos cruzaram o posto, segundo uma autoridade egípcia.

A situação também piorou na Cisjordânia, outro território palestino, onde em um mês mais de 150 palestinos morreram por disparos de soldados ou colonos israelenses, segundo o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina.

A famosa militante palestina Ahed Tamimi, de 22 anos e que ficou famosa aos 14 ao morder um soldado israelense para impedi-lo de prender seu irmão mais novo, foi presa nesta segunda-feira na Cisjordânia "por incitação ao terrorismo".

Em Jerusalém Oriental, a parte palestina da Cidade Santa anexada por Israel, uma policial israelense morreu após ser esfaqueada por um palestino de 16 anos.

Outra fonte de tensão é a fronteira norte de Israel com o Líbano, onde os disparos entre o Exército israelense e o Hezbollah - aliado do Hamas e apoiado pelo Irã - levantam receios de um transbordamento do conflito.

O Hamas anunciou nesta segunda-feira que disparou, a partir do Líbano, 16 foguetes na direção do norte do território de Israel, com a intenção de atacar o sul da cidade de Haifa.

