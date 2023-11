Ministro Gilmar Mendes receberá titulo de cidadão cearense

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes receberá o título de cidadão cearense. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Os parlamentares aprovaram o texto nesta quarta-feira, 8.

O texto do projeto afirma que o objetivo é homenagear e reconhecer os serviços prestados e as contribuições do ministro à população cearense e brasileira.