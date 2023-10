Líder de Elmano apresenta PL para conceder título de cidadão cearense para Dino, Gilmar e Barroso

O ministro da Justiça, Flávio Dino e os magistrados do STF, Gilmar Mendes e Luis Roberto Barroso Crédito: Aurélio Alves/O POVO / CARLOS ALVES MOURA / SCO / STF / Valter Campanato/Agência Brasil

Em sua justificativa, Aldigueri destaca que Flávio Dino tem notável carreira política e jurídica no panorama brasileiro, como juiz federal e governador por dois mandatos do Maranhão. O parlamentar afirma que o ministro da Justiça tem promovido diálogos construtivos com o Ceará. Ele cita a entrega de 16 viaturas das Patrulhas Maria da Penha da Polícia Militar, quatro para a Polícia Civil, destinadas às Delegacias de Defesa da Mulher e 120 armas ao governo cearense.

Dino é um dos cotados para ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga deixada por Rosa Weber no Supremo. Além dele, são especulados os nomes do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e do advogado-geral da União, Jorge Messias. A proposta de conceder o título de cidadão cearense ao ministro Gilmar Mendes, natural de Diamantino (MG) e ministro do STF desde 2002, aponta que o magistrado tem um legado “incontestável” no Direito Brasileiro. Gilmar Mendes é casado com a cearense Guiomar Feitosa Mendes, irmã do ex-senador Chiquinho Feitosa.