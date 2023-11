Líder de Elmano diz que o PDT vai "caber dentro de um fusca" após debandada de cidistas

Líder do Governo Elmano de Freitas (PT), o deputado Romeu Aldigueri (PDT), disse que a possível saída dos aliados do senador Cid Gomes (PDT) vai fazer o PDT "caber dentro de um fusca com o motor quebrado e batido". A fala aconteceu momentos após o diretório estadual votar cartas de anuência de 23 parlamentares entre deputados estaduais, federaras, suplentes e vereadores, nesta quarta-feira, 8.

"Transformando o PDT do Ceará realmente num fusca de motor quebrado e batido, num partido pequeno, menor, de uma minoria odienta, de uma minoria que não conversa, que não dialoga, que não respeita a maioria democrática do diretório, é um triste e lamentável", ressaltou o deputado, um dos que pediu a carta.

O parlamentar criticou ainda que os "erros atrozes em 2022", quando a sigla de dividiu quando ao candidato do Governo do Ceará. Segundo ele, as escolhas "definharam o partido". Colocaram em ultimo lugar, definharam o partido nacionalmente. Poderiamos ter o vice presidente da república, poderiamos 30 40 deputados federais", apontou.