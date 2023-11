Cid afirma que grupo no PDT está sendo "desrespeitado e humilhado em várias oportunidades"

Cid argumentou ainda que não descarta a saída da legenda, mas reiterou que qualquer decisão nesse sentido será definida em consonância com os membros do grupo

O senador Cid Gomes (PDT) agendou para esta quarta-feira, 8, uma reunião com caráter de urgência com membros do Diretório Estadual do PDT. Ao chegar no evento, ele afirmou a jornalistas que a ala que preside vem sendo desrespeitada pelo outro grupo, que defende que o diretório esteja sob comando do deputado federal, André Figueiredo (PDT).

“Nós somos um grupo majoritário no PDT do Ceará que não está sendo respeitado, que passou a ser desrespeitado e que, de alguma forma, tem sido até humilhado em várias oportunidades, mas se tiver de haver alguma separação, pelo meu gosto, será uma separação amigável”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O que o nacional tem feito com o diretório regional do Ceará beira o absurdo, é algo que atenta contra todos os princípios da democracia, do reconhecimento da vontade da maioria e do respeito e do companheirismo”.