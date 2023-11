Bolsonaristas usam atrito de Tarcísio com Mendonça para frear privatização

Aliados de Jair Bolsonaro contrários ao projeto de privatização da Sabesp contam com uma rusga entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça para frear o processo. O magistrado, que é relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida por PSOL e PT contra a venda da empresa, tentou emplacar o advogado Maxwell Borges de Moura Vieira, seu aliado, em uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), mas perdeu a disputa.

Tarcísio ficou do lado do cacique do PL, Valdemar Costa Neto, e de seu secretário de Governo, Gilberto Kassab, e apoiou o ex-deputado federal Marco Aurélio Bertaiolli (PSD-SP), que tomou posse em outubro. O governador chegou a se reunir com os deputados da base para pedir apoio a Bertaiolli. Dos 94 integrantes da Assembleia Legislativa, 62 assinaram a indicação do nome do deputado, enquanto apenas 37 endossaram o apadrinhado de Mendonça.

Ofensiva