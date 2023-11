Lúcio Bruno sobre crise no partido: "PDT vai sair grande disso"

O vereador comentou ainda que aqueles membros que ingressaram no partido com o intuito de "se beneficiar" sairão em breve

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), ele comentou ainda que os membros que ingressaram no partido com o intuito de “se beneficiar” sairão em breve.

“Criaram-se várias narrativas, eu tenho a minha narrativa e os outros têm a narrativas deles”, comentou. “O que eu tenho a dizer é o seguinte: o PDT vai sair grande disso, porque vai ficar no PDT quem é do PDT, quem está no PDT porque acredita no PDT, acredita no projeto do PDT”, disse o vereador, próximo à ala pedetista capitaneada pelo deputado federal André Figueiredo e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio .

“Aqueles que estão querendo usar o partido para barganha política, para se beneficiar politicamente, esses devem sair mesmo e vão procurar outro berço para fazer as negociatas deles, aqui no PDT não cabe isso”, acrescentou.

Segundo ele, o foco do partido está concentrado em atuar nas eleições municipais de 2024, tendo em vista a necessidade de cuidar da chapa e manter o PDT como a maior bancada na CMFor.

“Nós temos que cuidar da chapa de vereadores do PDT aqui em Fortaleza exatamente para manter, aqui na Câmara Municipal, a maior bancada e cuidar da reeleição do prefeito Sarto, do PDT, para continuar fazendo com que a cidade cresça e avance”, completou.

As declarações fazem menção à reunião da Executiva Nacional do PDT, agendada para esta quarta-feira, 8, com o intuito de discutir a liderança do diretório estadual. O senador Cid Gomes (PDT), que lidera a ala pedetista que defende a adesão à base do governador Elmano de Freitas (PT), também convocou uma reunião com os membros nesta quinta-feira, 9.

Lúcio Bruno reiterou que não estará presente em nenhum dos dois encontros. “Essas pessoas que estão querendo mudar as narrativas, que são os vilões querendo ser vítimas agora. O povo não é besta, o povo vai saber lá na frente quem está mentindo, e deixe que a história há de contar isso”, finalizou.



Crise interna no PDT

Os entraves enfrentados por membros do PDT no Ceará decorre de ponto de colisão entre os integrantes do partido: a gestão do governador Elmano de Freitas. A discussão teve no fim de setembro, quando a reunião do diretório teve de ser encerrada após confusão entre os membros do partido.