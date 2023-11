Grupo usava informações de Camilo e outros cinco ministros para aplicar golpes via Pix

Um grupo criminoso usava informações de pelo menos seis ministros do Governo Federal para a plicar golpes via Pix a partir de contas clonadas no WhatsApp . Na ação, a rede social de mensagem dos gestores era clonada e os suspeitos entravam em contato com diretores e presidentes de órgãos públicos e privados e solicitavam pagamentos.

Foram mais de seis meses de investigação dos policiais que contaram com informações de gabinetes de alguns ministros que tiveram suas imagens e nomes utilizados indevidamente. Os próprios ministros procuraram a delegacia para comunicar o uso de suas informações.

Segundo a investigação, a associação criminosa cooptava vítimas se passando por autoridades do primeiro escalão do Poder Executivo do País, especialmente por ministros de Estado, “clonando” perfis de aplicativos de mensagens, utilizando suas imagens, nomes e informações colhidas em fontes abertas.



De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos entravam, então, em contato com diretores e presidentes de órgãos públicos e privados e solicitavam "ajuda". Geralmente, com o pretexto de ajudar terceiras pessoas, os falsos ministros contatavam as vítimas e lhes pediam que realizassem transferências via Pix para alguma pessoa necessitada.



Os autores diziam que os ministros não poderiam transferir diretamente, pois não poderiam vincular seu some a tal pessoa e que depois de feito o pagamento solicitado, eles ressarciriam a vítima.



Em um dos casos, se passando por um ministro, os autores contataram o presidente de uma associação comercial, sediada no interior de São Paulo, dizendo que estavam com uma demanda na cidade vizinha e precisavam de recursos financeiros para uma família, mas não conseguia efetivar a transação financeira.