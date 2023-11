Oposição quer mudar GLO de Lula no Congresso, diz presidente da Comissão de Segurança

Congressistas de oposição preparam Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para modificar ou até mesmo invalidar a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) determinada pelo Governo Federal em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O deputado federal Sanderson (PL-RS), presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, disse em entrevista ao Estadão que com certeza haverá uma proposta para sustar ou alterar os pontos do decreto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou decreto na última quarta-feira, 1º. A medida deve durar até maio de 2024, abrangendo portos de Itaguaí (RJ) e de Santos (SP), além dos aeroportos de Guarulhos (SP) e do Galeão (RJ). As Forças Armadas trabalharão no combate ao tráfico de drogas e de armas. O comitê para analisar de perto as ações será liderado pelos ministros Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e José Múcio Monteiro (Defesa).